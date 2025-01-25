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БАПОР прекратит свою деятельность в Иерусалиме до 30 января

Данон направил соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон потребовал, чтобы Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) прекратило свою деятельность в Иерусалиме и освободило занимаемые помещения до 30 января 2025 года.

Об этом говорится в его официальном заявлении.

В рамках этого требования Данон направил соответствующее обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, настаивая на полном выводе агентства из города в установленные сроки.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что западные страны не проявляют заинтересованности в привлечении к ответственности виновных в убийствах детей в секторе Газа.