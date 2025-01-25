Трамп в разговоре с премьером Дании настаивал на покупке Гренландии

По информации газеты Financial Times, ссылающейся на высокопоставленных европейских чиновников, во время телефонного разговора, состоявшегося 15 января, президент США Дональд Трамп настойчиво поднимал вопрос о возможности приобретения Гренландии у Дании.
Однако премьер-министр Метте Фредериксен дала понять, что этот автономный регион не является объектом для продажи.
Как отмечают источники издания, переговоры прошли в напряженной атмосфере. По их словам, Трамп реагировал агрессивно и демонстрировал конфронтационный настрой в ответ на отказ датского лидера. Один из чиновников описал беседу как «холодный душ», подчеркнув, что ранее идея покупки Гренландии не воспринималась всерьез, однако теперь ситуация выглядит потенциально опасной.
Белый дом воздержался от официальных комментариев по поводу разговора. В то же время представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил в социальной сети X, что американский лидер считает Гренландию стратегически важной территорией, особенно в свете активных экономических инвестиций Китая и России в Арктике. Он также подчеркнул стремление Трампа защищать интересы Соединенных Штатов в регионе и развивать сотрудничество с Гренландией для обеспечения взаимного процветания.
Ранее депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер рассказал, что Гренландия стремится к заключению нового соглашения в области обороны с Соединёнными Штатами, минуя Данию.