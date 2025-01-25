Трамп в разговоре с премьером Дании настаивал на покупке Гренландии

Белый дом воздержался от официальных комментариев по поводу разговора. В то же время представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил в социальной сети X, что американский лидер считает Гренландию стратегически важной территорией, особенно в свете активных экономических инвестиций Китая и России в Арктике. Он также подчеркнул стремление Трампа защищать интересы Соединенных Штатов в регионе и развивать сотрудничество с Гренландией для обеспечения взаимного процветания.