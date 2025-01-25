В России ужесточили получение РВП и ВНЖ на основании брака

Изменения также касаются условий получения ВНЖ в упрощенном порядке. Теперь иностранный гражданин сможет претендовать на этот статус, если его ребенок был рожден или усыновлен в официальном браке с гражданином РФ. В случае отсутствия зарегистрированного брака необходимо судебное подтверждение совместного проживания родителей на территории России не менее трех лет, а также доказательства участия в содержании и воспитании ребенка. Аннулирование ВНЖ возможно, если брак, который послужил основанием для выдачи документов, будет признан недействительным или расторгнут, включая решения, принятые до 25 января 2025 года. Ранее иностранцы могли подать заявку на ВНЖ, если их ребенок — гражданин России — постоянно проживал в стране.