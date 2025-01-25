В России ужесточили получение РВП и ВНЖ на основании брака

С 25 января в России вступили в силу новые законодательные изменения, направленные на ужесточение условий получения иностранными гражданами разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).
Принятые меры призваны предотвратить случаи фиктивных браков и поддельного отцовства, используемых для приобретения миграционного статуса.
Согласно новым правилам, иностранцы смогут получить РВП вне установленной квоты на основании брака с гражданином России только в случае, если их супружеский союз длится не менее трех лет или если у них есть общий ребенок. Ранее подобных временных ограничений не существовало. Также теперь предусмотрено, что если брак будет расторгнут, признан недействительным, а также в случае лишения иностранца родительских прав или исключения из акта о рождении, его разрешение на проживание может быть аннулировано.
Изменения также касаются условий получения ВНЖ в упрощенном порядке. Теперь иностранный гражданин сможет претендовать на этот статус, если его ребенок был рожден или усыновлен в официальном браке с гражданином РФ. В случае отсутствия зарегистрированного брака необходимо судебное подтверждение совместного проживания родителей на территории России не менее трех лет, а также доказательства участия в содержании и воспитании ребенка. Аннулирование ВНЖ возможно, если брак, который послужил основанием для выдачи документов, будет признан недействительным или расторгнут, включая решения, принятые до 25 января 2025 года. Ранее иностранцы могли подать заявку на ВНЖ, если их ребенок — гражданин России — постоянно проживал в стране.
Дополнительно введены меры, касающиеся воссоединения семей. Закон предусматривает продление срока действия частной визы для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, до одного года.
Нововведения не затрагивают права соотечественников, имеющих другие основания для получения РВП и ВНЖ. Это касается граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, а также участников программы добровольного переселения соотечественников, включая репатриантов.
Ранее группа депутатов Государственной Думы от партии ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает лишить иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), независимо от их статуса налогового резидента Российской Федерации.