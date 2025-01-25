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Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов

МИНСК, 25 янв- РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не повторятся беспорядки и протесты, как после президентских выборов в 2020 году.

Источник: © РИА Новости

«Все наши противники и враги должны понимать — не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году», — заявил он во время акции «Марафон единства» в Минске.

По словам Лукашенко, Белоруссия никогда не свернёт дороги истинной демократии и уважения прав человека. «Мы никому не должны закрывать рот, мы никого не должны силой тащить туда, куда он не хочет. Мы создадим общество справедливости, где люди будут уважать друг друга», — отметил белорусский лидер.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, которая назвала кандидата Светлану Тихановскую победителем. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, включая Тихановскую, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.

Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую, находящуюся в Литве, к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.

Лукашенко Александр