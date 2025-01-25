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США подняли в небо военные самолёты для исполнения указа Трампа

США начали массовую депортацию нелегальных мигрантов в Гватемалу, задействовав военно-транспортную авиацию. Согласно источникам агентства Reuters, 24 января два американских самолёта C-17 с 80 задержанными на борту вылетели из Штатов в центральноамериканскую республику.

Источник: Life.ru

Ожидается, что в ближайшее время с помощью этой программы будут депортированы более 5 тысяч нарушителей, пойманных в штатах Техас и Калифорния. Государственный департамент США подтвердил, что Вашингтон и Гватемала продолжат совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и обеспечению безопасности на границах.

Напомним, сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с нелегальными мигрантами на территории Штатов. Одним из его первых указов стал запрет на пересечение южной границы государства для нелегалов. Он также возобновил ускоренную депортацию нарушителей из страны.