США подняли в небо военные самолёты для исполнения указа Трампа

Ожидается, что в ближайшее время с помощью этой программы будут депортированы более 5 тысяч нарушителей, пойманных в штатах Техас и Калифорния. Государственный департамент США подтвердил, что Вашингтон и Гватемала продолжат совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и обеспечению безопасности на границах.
Напомним, сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с нелегальными мигрантами на территории Штатов. Одним из его первых указов стал запрет на пересечение южной границы государства для нелегалов. Он также возобновил ускоренную депортацию нарушителей из страны.