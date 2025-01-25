США подняли в небо военные самолёты для исполнения указа Трампа

Ожидается, что в ближайшее время с помощью этой программы будут депортированы более 5 тысяч нарушителей, пойманных в штатах Техас и Калифорния. Государственный департамент США подтвердил, что Вашингтон и Гватемала продолжат совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и обеспечению безопасности на границах.