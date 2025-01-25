В США прошел марш противников абортов с участием Трампа и Вэнса

«Я также положу конец использованию правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев и освобождаю христиан и активистов движения “про лайф”, которые подвергались преследованиям со стороны режима Байдена», — сказал Трамп в видеообращении к участникам мероприятия.