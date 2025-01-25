Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США прошел марш противников абортов с участием Трампа и Вэнса

Организаторы марша отметили, что в мероприятии принимали участие больше 150 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне прошел многотысячный марш противников абортов, в ходе которого выступили американский лидер Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также другие высокопоставленные представители Республиканской партии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я также положу конец использованию правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев и освобождаю христиан и активистов движения “про лайф”, которые подвергались преследованиям со стороны режима Байдена», — сказал Трамп в видеообращении к участникам мероприятия.

Организаторы марша отметили, что в мероприятии принимали участие больше 150 тысяч человек.

Ранее Трамп распорядился отправлять женщин-трансгендеров* в мужские тюрьмы. В его указе отмечалось, что попытки «искоренить биологическую реальность пола по сути наносят ущерб женщинам, лишая их достоинства, безопасности и благополучия».

До этого американский лидер Дональд Трамп подписал указ о публикации секретных материалов об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.