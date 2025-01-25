В США прошел марш противников абортов с участием Трампа и Вэнса

В Вашингтоне прошел многотысячный марш противников абортов, в ходе которого выступили американский лидер Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также другие высокопоставленные представители Республиканской партии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я также положу конец использованию правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев и освобождаю христиан и активистов движения “про лайф”, которые подвергались преследованиям со стороны режима Байдена», — сказал Трамп в видеообращении к участникам мероприятия.
Организаторы марша отметили, что в мероприятии принимали участие больше 150 тысяч человек.
Ранее Трамп распорядился отправлять женщин-трансгендеров* в мужские тюрьмы. В его указе отмечалось, что попытки «искоренить биологическую реальность пола по сути наносят ущерб женщинам, лишая их достоинства, безопасности и благополучия».
До этого американский лидер Дональд Трамп подписал указ о публикации секретных материалов об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.