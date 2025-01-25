USAID заморозило программу помощи Украине со стороны США — СМИ

«Организациям придётся приостановить все виды деятельности [на территории Украины], в том числе медицинские услуги, борьбу с ВИЧ, охрану здоровья матери и ребёнка, все сельскохозяйственные работы, поддержку организаций гражданского общества, образования», — сказал чиновник.
Ранее Госдепартамент США издал указ о приостановке работы по всем направлениям иностранной помощи, за исключением финансирования Израиля и Египта. Решение о возможной отмене директивы будет приниматься лично госсекретарём после пересмотра каждой из программ.