USAID заморозило программу помощи Украине со стороны США — СМИ

Агентство США по международному развитию (USAID), которое курирует вопросы оказания помощи другим государствам, приостановило программу поддержки Украины после соответствующего распоряжения нового госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного сотрудника ведомства. По его словам, ответственным за финансирование Незалежной офицерам приказано заморозить всю работу.