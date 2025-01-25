Мексика отказала США в приеме депортационного рейса, передает NBC

«Мексика в четверг отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа по депортации иммигрантов в страну», — говорится в материале телеканала.
По информации собеседников NBC, накануне два направлявшихся в Гватемалу самолета американских ВВС C-17, каждый с 80 людьми на борту, вывезли мигрантов из страны. При этом борт, который должен был отправиться в Мексику, так и не вылетел.
Телеканал уточняет, что причина отказа Мексики в приеме рейса пока неясна.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.