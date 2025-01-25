«Фейерверк был огромный»: Российский лётчик рассказал об уничтожении целого арсенала ВСУ одним залпом

«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолёт как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», — поделился лётчик с RT, добавив, что двух лётчиков и двух штурманов после операции представили к наградам.