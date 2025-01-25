«Фейерверк был огромный»: Российский лётчик рассказал об уничтожении целого арсенала ВСУ одним залпом

Боец подчеркнул, что приказ нужно было выполнять в спешке, пока груз не увезли с взлётно-посадочной полосы. На поражение крупной цели у двух экипажей ушёл всего час.
«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолёт как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», — поделился лётчик с RT, добавив, что двух лётчиков и двух штурманов после операции представили к наградам.
Комиссар также вспомнил свой первый орден Мужества, который он получил за посадку самолёта с отказавшими двигателями в Сирии. Несмотря на сложные метеоусловия и почти полное отсутствие видимости, ему удалось приземлить технику.
«Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», — вспомнил боец.
Тем временем штурмовикам группировки «Восток» ВС РФ удалось разделить Великую Новосёлку в ДНР на две части и заблокировать ВСУ. Бойцы уже водрузили российский флаг в центре населённого пункта.