США заморозили иностранную помощь почти всем, включая Украину

Исключение сделано для экстренной продовольственной помощи и административных расходов, связанных с иностранным военным финансированием Израиля и Египта. Израиль ежегодно получает около $3,3 млрд, а Египет — $1,3 млрд на военные нужды. В то же время помощь другим союзникам, таким как Украина, Тайвань и Иордания, оказалась под вопросом.