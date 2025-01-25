Канада намерена выйти на уровень затрат в 2% ВВП на оборону через два года

Канада планирует достичь установленного НАТО уровня оборонных расходов в 2% от ВВП в течение ближайших двух лет, что значительно раньше первоначального срока, намеченного на 2032 год.
Об этом сообщил министр национальной обороны страны Уильям Блэр.
По его мнению, данная цель вполне реальна, и достижение необходимого уровня оборонных затрат может занять около двух лет. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможности ускорения этого процесса в связи с недавними высказываниями президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп выразил сомнение в целесообразности дальнейшего финансирования НАТО со стороны США и призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы с 2% до 5% от ВВП.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Гстранане сможет выполнить требование вновь избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран-членов НАТО до 5% от их ВВП.