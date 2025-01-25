Канада намерена выйти на уровень затрат в 2% ВВП на оборону через два года

По его мнению, данная цель вполне реальна, и достижение необходимого уровня оборонных затрат может занять около двух лет. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможности ускорения этого процесса в связи с недавними высказываниями президента США Дональда Трампа.