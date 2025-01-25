Посланник Трампа допустил покупку оружия для Украины за счет России

Всего в западных государствах в рамках санкций из-за военных действий на Украине заблокировано российских активов на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Более двух третей хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. В конце октября 2024 года лидеры стран G7 согласовали детали предоставления Украине кредита на $50 млрд, который «будет обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, вытекающих из замороженных российских суверенных активов». Два месяца спустя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый транш от кредита со стороны США в размере $1 млрд.