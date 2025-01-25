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Посланник Трампа допустил покупку оружия для Украины за счет России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты использования доходов от замороженных российских активов, в том числе для покупки оружия для Украины, заявил Fox News спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог.

Источник: AP 2024

«Мы неоднократно говорили о возможности использования российских активов для покупки американского оружия. Это одна часть пазла, которую надо обсудить, и это будет одним из вариантов, который предложат президенту», — сказал он.

По словам Келлога, поставки военной помощи Киеву «принесут пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности». В то же время он усомнился, что такой подход «решит проблему», то есть поспособствует завершению боев.

Всего в западных государствах в рамках санкций из-за военных действий на Украине заблокировано российских активов на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Более двух третей хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. В конце октября 2024 года лидеры стран G7 согласовали детали предоставления Украине кредита на $50 млрд, который «будет обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, вытекающих из замороженных российских суверенных активов». Два месяца спустя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый транш от кредита со стороны США в размере $1 млрд.

В Кремле назвали эти действия незаконнными и противоречащими всем нормам. «И мы, конечно же, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав нашей собственности», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В прошлом году Владимир Путин дал российским судам право использовать американское движимое и недвижимое имущество (как граждан, так и компаний) в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

Трамп Дональд