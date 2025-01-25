В США сотни тысяч школьников оказались под угрозой депортации

Напомним, что президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США заявил, что намерен решить борьбу с мигрантами на территории Штатов. Одним из первых указов он запретил нелегально пересекать южную границу с Мексикой, а также поручил начать ускоренный отлов нелегалов для дальнейшей высылки.