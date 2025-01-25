В США задействовали военно-транспортную авиацию для депортации мигрантов

По данным источника в американских властных структурах, таким способом планируется отправить на родину более 5 тысяч нелегалов, задержанных ранее в штатах Техас и Калифорния. В официальном заявлении Госдепартамента отмечается, что Вашингтон и Гватемала намерены совместно бороться с нелегальной миграцией и укреплять контроль над границами.