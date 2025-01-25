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В США задействовали военно-транспортную авиацию для депортации мигрантов

В этот же день из США в Гватемалу вылетели два американских военно-транспортных самолета.

Источник: Аргументы и факты

США начали использовать военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу.

Как сообщило агентство Reuters, в пятницу два американских самолета C-17 направились из США в Гватемалу, перевозя на борту около 80 мигрантов каждый.

По данным источника в американских властных структурах, таким способом планируется отправить на родину более 5 тысяч нелегалов, задержанных ранее в штатах Техас и Калифорния. В официальном заявлении Госдепартамента отмечается, что Вашингтон и Гватемала намерены совместно бороться с нелегальной миграцией и укреплять контроль над границами.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и госдепартаменту принять все необходимые меры для выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекают южную границу страны.