В США задействовали военно-транспортную авиацию для депортации мигрантов

США начали использовать военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу.
Как сообщило агентство Reuters, в пятницу два американских самолета C-17 направились из США в Гватемалу, перевозя на борту около 80 мигрантов каждый.
По данным источника в американских властных структурах, таким способом планируется отправить на родину более 5 тысяч нелегалов, задержанных ранее в штатах Техас и Калифорния. В официальном заявлении Госдепартамента отмечается, что Вашингтон и Гватемала намерены совместно бороться с нелегальной миграцией и укреплять контроль над границами.
Напомним, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и госдепартаменту принять все необходимые меры для выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекают южную границу страны.