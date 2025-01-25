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Politico: Госдеп приостановил почти всю помощь другим странам на 90 дней

По данным издания, документ оставляет «возможность для интерпретации» и «предусматривает некоторые исключения».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу распорядился немедленно остановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Как пишет в пятницу газета Politico, распоряжение, вероятно, затронет и военную помощь Украине.

По данным издания, документ, направленный во все дипломатические и консульские учреждения США, предписывает всем сотрудникам Госдепартамента издать распоряжение «о прекращении работы» почти по всем «существующим грантам на иностранную помощь». Подчеркивается, что оно вступит в силу немедленно.

Как пишет Politico, документ оставляет «возможность для интерпретации» и «предусматривает некоторые исключения». В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. В то же время источники газеты сообщили, что меры, вероятно, приведут к приостановке помощи Украине, Иордании и острову Тайвань.

В материале также указывается, что, согласно документу, решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования иностранной помощи будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.