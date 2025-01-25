Politico: Госдеп приостановил почти всю помощь другим странам на 90 дней

Как пишет Politico, документ оставляет «возможность для интерпретации» и «предусматривает некоторые исключения». В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. В то же время источники газеты сообщили, что меры, вероятно, приведут к приостановке помощи Украине, Иордании и острову Тайвань.