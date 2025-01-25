Лукашенко: в Белоруссии не будет протестов, как после выборов в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не повторятся беспорядки и протесты, как после президентских выборов в 2020 году. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе акции «Марафон единства» в Минске.
«Все наши противники и враги должны понимать — не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году», — сказал он.
По словам президента, белорусское государство никогда не свернет с дороги истинной демократии и уважения прав человека.
Ранее стало известно, что Лукашенко подписал указ о помиловании 15 человек. Уточнялось, что среди них пять женщин и трое мужчин, которые ранее были осуждены за преступления экстремистской направленности.
До этого сообщалось, что депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, в которой призвали страны Европейского союза не признавать результаты предстоящих президентских выборов в Белоруссии.