Трамп: продолжение работы агентства по реагированию на ЧС под вопросом

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в эффективности работы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), отметив, что его деятельность слишком затратна для бюджета и приносит недостаточно пользы.
По его мнению, целесообразность дальнейшего функционирования агентства находится под вопросом.
Выступая во время визита в Северную Каролину, пострадавшую от ураганов в сентябре прошлого года, Трамп подчеркнул, что FEMA является дорогостоящей структурой, которая не оправдывает возложенные на нее ожидания.
Он также отметил, что, если бы решение зависело исключительно от него, агентство было бы упразднено, а обязанности по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций переданы на уровень штатов.
Ранее в Вашингтоне прошел многотысячный марш противников абортов, в ходе которого выступили американский лидер Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также другие высокопоставленные представители Республиканской партии.