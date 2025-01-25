«Всё серьёзно»: Мечтающий о Гренландии Трамп устроил Европе холодный душ

«Пять нынешних и бывших европейских чиновников, осведомлённых о содержании беседы, заявили, что разговор прошёл очень плохо», — пишет издание.
Как утверждают собеседники FT, Трамп твёрдо обозначил своё намерение присоединить Гренландию к территории Соединённых Штатов. Ранее многие европейские официальные лица воспринимали заявления американского лидера как тактический ход для усиления своего влияния, однако этот разговор произвёл на них эффект «холодного душа».
«Это было как холодный душ. До этого Трампа было тяжело воспринимать всерьёз. Но, я думаю, это всё серьёзно и потенциально очень опасно», — заявил один из собеседников FT.
Другой источник отметил, что руководство Дании пребывает в состоянии шока и рассматривает ситуацию как кризисную. Впрочем, представители Копенгагена опровергли представленную FT интерпретацию разговора.
Ранее Конгресс США подготовил законопроект о покупке Гренландии у Дании. Однако местных чиновников не устраивает этот сценарий. Некоторые из них даже позволяют себе нецензурную брань в адрес Трампа.