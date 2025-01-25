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WP: США делятся с новыми властями Сирии разведданными об угрозах ИГ

Благодаря этим сведениям в начале января удалось предотвратить нападение ИГ на религиозный объект.

Источник: Аргументы и факты

США передают разведывательную информацию о потенциальных угрозах со стороны террористической организации «Исламское государство»* (ИГИЛ*) новым властям Сирии.

Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на нескольких действующих и бывших американских чиновников.

По данным издания, Вашингтон делится секретными данными с сирийским правительством, которое возглавляют представители военизированной группировки, ранее считавшейся США террористической. Чиновники отметили, что благодаря этим сведениям в начале января удалось предотвратить нападение ИГ на религиозный объект, расположенный вблизи Дамаска.

Как отмечается, решение о сотрудничестве в сфере обмена разведданными продиктовано общими интересами в борьбе с угрозой возрождения ИГ и не означает полного признания группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), контролирующей ситуацию в стране.

По информации источников, взаимодействие началось примерно через две недели после прихода ХТШ к власти и осуществлялось в рамках прямых контактов между представителями американских спецслужб и сирийской администрацией.

Ранее бывший американский лидер Джо Байден призвал администрацию новоизбранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа предотвратить возрождение террористической группировки ИГИЛ в САР.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.