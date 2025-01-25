Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 730 тысяч школьников могут выслать из США в рамках политики Трампа

Миграционные службы теперь будут посещать школы, больницы и церкви.

Источник: Аргументы и факты

Согласно данным американской газеты The Washington Post, более 730 тысяч детей, посещающих школы в США, могут подвергнуться депортации в рамках новой миграционной политики администрации президента Дональда Трампа.

Издание сообщает, что в стране проживает 733 тысячи несовершеннолетних без необходимых документов.

После отмены запрета на проведение проверок в так называемых «чувствительных местах», таких как школы, больницы и церкви, миграционные службы получили возможность посещать эти учреждения. В результате многие родители опасаются отправлять своих детей на занятия, а местные власти разрабатывают меры, направленные на минимизацию последствий федеральных инициатив.

Некоторые школьные округа уже заявили о своем намерении требовать от сотрудников иммиграционной и таможенной службы предоставления судебного ордера перед допуском на территорию учебных заведений или к личным данным учащихся.

Ранее США начали использовать военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу.