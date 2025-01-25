Более 730 тысяч школьников могут выслать из США в рамках политики Трампа

После отмены запрета на проведение проверок в так называемых «чувствительных местах», таких как школы, больницы и церкви, миграционные службы получили возможность посещать эти учреждения. В результате многие родители опасаются отправлять своих детей на занятия, а местные власти разрабатывают меры, направленные на минимизацию последствий федеральных инициатив.