Более 730 тысяч школьников могут выслать из США в рамках политики Трампа

Согласно данным американской газеты The Washington Post, более 730 тысяч детей, посещающих школы в США, могут подвергнуться депортации в рамках новой миграционной политики администрации президента Дональда Трампа.
Издание сообщает, что в стране проживает 733 тысячи несовершеннолетних без необходимых документов.
После отмены запрета на проведение проверок в так называемых «чувствительных местах», таких как школы, больницы и церкви, миграционные службы получили возможность посещать эти учреждения. В результате многие родители опасаются отправлять своих детей на занятия, а местные власти разрабатывают меры, направленные на минимизацию последствий федеральных инициатив.
Некоторые школьные округа уже заявили о своем намерении требовать от сотрудников иммиграционной и таможенной службы предоставления судебного ордера перед допуском на территорию учебных заведений или к личным данным учащихся.
Ранее США начали использовать военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу.