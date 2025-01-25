Первые самолеты с нелегалами прибыли из США в Гватемалу

По данным местных СМИ, вслед за первым армейским бортом в аэропорту Гватемалы приземлился второй самолет, на борту которого также находились около 80 человек. До того, как мигранты смогут вернуться в свои дома, их переместили из Центра приема репатриантов на территории авиабазы в столичный Центр помощи мигрантам.