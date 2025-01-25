Трамп снова заявил, что хочет видеть Канаду 51-м штатом США

По словам Трампа, объединение двух стран позволило бы устранить необходимость введения таможенных пошлин на канадские товары, а также нормализовать торговые отношения, которые, по его мнению, складываются не в пользу США. Президент заявил, что американская сторона не намерена мириться с торговым дефицитом и рассматривает возможность введения с 1 февраля 25-процентных пошлин на все товары из Канады и Мексики, несмотря на действующие соглашения о свободной торговле между тремя странами.