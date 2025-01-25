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Трамп снова заявил, что хочет видеть Канаду 51-м штатом США

Трамп также вновь посетовал на дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Оттавой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп вновь выразил поддержку идее присоединения Канады к Соединенным Штатам, пообещав ей значительные экономические и военные выгоды в случае такого объединения.

По его мнению, канадские граждане могли бы рассчитывать на значительное снижение налогов, улучшение системы здравоохранения и решение вопросов обороны, которые, по словам Трампа, в настоящее время вызывают у Оттавы серьезные опасения. Свое мнение он озвучил во время визита в Северную Каролину, где ознакомился с ликвидацией последствий урагана «Хелен».

Трамп также выразил недовольство существующим дефицитом в торговле с Канадой, отметив, что США ежегодно теряют около 200 миллиардов долларов в двустороннем товарообороте. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в импорте канадских автомобилей, древесины и продовольствия.

В очередной раз американский лидер саркастически назвал премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором», подчеркнув, что без тесных экономических связей с США канадская экономика оказалась бы в крайне уязвимом положении.

По словам Трампа, объединение двух стран позволило бы устранить необходимость введения таможенных пошлин на канадские товары, а также нормализовать торговые отношения, которые, по его мнению, складываются не в пользу США. Президент заявил, что американская сторона не намерена мириться с торговым дефицитом и рассматривает возможность введения с 1 февраля 25-процентных пошлин на все товары из Канады и Мексики, несмотря на действующие соглашения о свободной торговле между тремя странами.

Ранее экс-премьер Канады Жан Кретьен обратился к избранному американскому президенту Дональду Трампу «как старик к старику» с просьбой опомниться.