Битва за мандат депутата Госдумы началась в Приморье

Прокуратура Приморья в пятницу, 24 января, сообщила, что планирует вернуть в собственность города Артема земельный участок, а именно береговую линию, которая оказалась в частных руках. Ответчиками выступают сразу несколько человек, в том числе бывший вице-мэр Артема Гаястин Ситдиков и депутат Госдумы, бывший мэр Артема, Владимир Новиков.
Как сообщает надзорное ведомство, береговую линию сдали в аренду в 2002 году, а через 11 лет участок выкупили по льготной цене. Землю выделяли под конкретную задачу — размещение лодочной станции. Построили гаражи со всеми удобствами. Но вот незадача: добраться до них можно только через территорию детского лагеря «Юность». А это, понятно, совсем не отвечает нормам безопасности.
Вторая не менее интригующая деталь этой истории — береговую линию по российскому законодательству нельзя передавать в частные руки. Однако все же это как-то удалось сделать. Но при чем тут политический ландшафт Приморья? А все действия с этим участком происходили, когда городом руководил нынешний депутат Госдумы Владимир Новиков. Первые выборы на пост мэра он выиграл еще в 2001 году и занимал свой пост 15 лет, перейдя после в российский парламент.
При этом скандал вокруг элитных гаражей и детского лагеря уже попадал в информационное поле. Почти четыре года назад, весной 2021 года, информационное агентство DEITA.RU рассказывало о нем. Если коротко, то по территории лагеря к своим катерам владельцы ездили много лет. Ситуацию в корне изменила коронавирусная пандемия: посещать лагерь запретили посторонним. Собственники, понятное дело, стали недовольны таким решением со стороны руководства лагеря и начали с ними судиться. Вице-мэр Гаястин Ситдиков даже направлял иск в суд, чтобы признать дорогу к станции муниципальной. В итоге суд встал на сторону руководства лагеря и признал, что муниципальная дорога заканчивается у ворот лагеря. Параллельно руководство лагеря писало обращения в прокуратуру, губернатору, чтобы найти управу на собственников, но на тот момент они остались без ответов.
Только спустя несколько лет прокуратура обратила свой взор на детский лагерь и провела там проверку на соответствие организации детского отдыха в летний период. Не исключено, что это произошло после того, когда детские лагеря предложили вернуть в собственность государства (идею пару лет назад озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко).
Проверка, как видно, привела к иску, который уже рассматривается в городском суде. Какое решение будет принято, пока неизвестно. Но уже сейчас очевидно, что это удар по Владимиру Новикову. Можно предположить, что за проверкой могут стоять некие политические силы, которые хотят заменить приморского представителя в парламенте страны. Косвенно на это указывает, что вспомнили о скандальных гаражах за 1,5 года до очередных выборов в Госдуму, хотя известно о них уже много лет. Высока вероятность того, что кандидат от этого избирательного округа в нижнюю палату парламента вместо Новикова уже согласован, а значит, битва за мандат уже началась.
Новая чистка от богатых депутатов? Не исключено. Стоит только вспомнить судьбу коллеги по думскому креслу Владимира Новикова Сергея Сопчука. Они вместе избрались от Приморского края в 2016 году в Госдуму. Оба — яркие представители правящей партии, поддерживающие ее каждое решение. Причем Сопчук еще входил в президиум партии, но незадолго до выборов (2021 года) попал под жернова силового блока. В результате противостояния лишился аффилированных с ним компаний и скрылся от уголовного преследования за границей.