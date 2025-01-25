Битва за мандат депутата Госдумы началась в Приморье

Проверка, как видно, привела к иску, который уже рассматривается в городском суде. Какое решение будет принято, пока неизвестно. Но уже сейчас очевидно, что это удар по Владимиру Новикову. Можно предположить, что за проверкой могут стоять некие политические силы, которые хотят заменить приморского представителя в парламенте страны. Косвенно на это указывает, что вспомнили о скандальных гаражах за 1,5 года до очередных выборов в Госдуму, хотя известно о них уже много лет. Высока вероятность того, что кандидат от этого избирательного округа в нижнюю палату парламента вместо Новикова уже согласован, а значит, битва за мандат уже началась.