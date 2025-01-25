FT: Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании потребовал отдать Гренландию

Интерес Трампа к Гренландии не нов — он высказывал подобные идеи еще в 2019 году, когда в его администрации обсуждали возможность покупки острова. Это предложение тогда вызвало серьезную критику и недоумение, в том числе со стороны Дании, которая категорически отвергла эту идею. Однако после победы на выборах в 2024 году Трамп вновь вернулся к обсуждению этого вопроса.