Советник Трампа Келлог сравнил суммарные потери Украины и США в Корее и Вьетнаме

Келлог также сравнил подходы нынешнего и прошлого президентов к конфликту. Если Джо Байден придерживался тактики усиления военной помощи, которая лишь продлевает насилие, то Дональд Трамп старается делать ставку на экономические меры, например, снижении стоимости нефти. Такое давление окажется более эффективным инструментом, нежели чем эскалация на поле боя, считает советник.