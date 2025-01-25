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ВГА: жителям Купянска приходится делить свои дома с наемниками и ВСУ

Глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что многие постройки переоборудовали в огневые позиции.

Источник: Аргументы и факты

Мирным жителям Купянска приходится жить под обстрелами и делить свои дома с боевиками ВСУ и наемниками. Об этом рассказал в комментарии aif.ru глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«По поводу обстановки в Купянске. Ситуация там сложная, в первую очередь, для жителей, которые все еще остаются в городе, а таких на самом деле немало, несмотря на попытки киевского режима несколько раз насильно вывезти людей. Свои дома им в буквальном смысле приходится делить с украинскими боевиками и наемниками, которых в город навезли немало, конечно, любую постройку переоборудуют в укрепления и огневые позиции», — сказал Виталий Ганчев в комментарии aif.ru.

Ранее Минобороны РФ заявило о взятии под контроль ВС РФ села Западное в Харьковской области.