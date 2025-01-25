ВГА: жителям Купянска приходится делить свои дома с наемниками и ВСУ

«По поводу обстановки в Купянске. Ситуация там сложная, в первую очередь, для жителей, которые все еще остаются в городе, а таких на самом деле немало, несмотря на попытки киевского режима несколько раз насильно вывезти людей. Свои дома им в буквальном смысле приходится делить с украинскими боевиками и наемниками, которых в город навезли немало, конечно, любую постройку переоборудуют в укрепления и огневые позиции», — сказал Виталий Ганчев в комментарии aif.ru.