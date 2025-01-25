Трамп пообещал увеличить подачу воды в Лос-Анджелес

«Если вам это не нужно, скажите. Но я не могу такого представить. Пожарному департаменту очень понравилось. У нас есть много доступной воды. Мы говорим о безлимитной воде, приходящей c запада побережья, частично из Канады. Она поступает естественно уже миллионы лет, она никогда не закончится, не будет недостатка», — сказал Трамп на встрече с местными властями, законодателями от Калифорнии и жителями штата, трансляцию вел Белый дом.