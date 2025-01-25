Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона

Кандидатура прошла с минимальным необходимым перевесом, свидетельствуют результаты голосования. Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев, но номинанта Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа.
На данный момент полное одобрение сената уже получили Марк Рубио, назначенный госсекретарем США, и Джон Рэтклифф, ставший новым директором ЦРУ.
Хегсет ранее сталкивался с обвинениями в злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения «анонимными и ложными».