Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенат

Хегсет — фигура более спорная, причем не столько из-за отсутствия у него опыта работы в структурах Пентагона. Вскоре после того, как Трамп предложил ведущего Fox News на должность министра обороны, выяснилось, что еще в 2017 году его обвинили в изнасиловании. Тогда полиция не стала возбуждать дело, но Хегсет все равно заключил с женщиной соглашение о неразглашении — как он объяснял, из опасений за свою карьеру на телевидении. Позже появились другие публикации, в которых утверждалось, что, работая в благотворительных организациях для ветеранов, Хегсет якобы часто напивался, транжирил бюджет и заводил романы с подчиненными.