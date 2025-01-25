Владимир Путин наградил жителей Башкирии

Главврач республиканского санатория для детей с родителями «Сакмар» Талгат Рахматуллин удостоен звания заслуженного врача России.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден главный научный сотрудник УФИЦ РАН Рустем Ахунов.
Звание «Заслуженный строитель РФ» присвоено исполнительному директору экспертно-производственного центра «Трубопроводсервис» Марату Сунагатову.
Заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности страны стал начальник региона добычи нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча» Фаат Хасанов.