Казахстан и Узбекистан углубляют сотрудничество в социальной сфере

В частности, глава МТСЗН проинформировала о принятом в 2023 году Социальном кодексе, который закрепляет базовые социальные права граждан от рождения до старости. Одной из его главных новелл является внедрение Цифровой карты семьи. Она представляет собой интегрированную платформу, которая уведомляет граждан о положенных им мерах государственной поддержки, а также предоставляет госорганам возможность анализировать данные для эффективного планирования социально-экономического развития регионов.