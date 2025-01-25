Казахстан и Узбекистан углубляют сотрудничество в социальной сфере

Открывая встречу, Светлана Жакупова поблагодарила Мансурбека Оллоёрова за возможность диалога и рассказала о ключевых мерах, реализуемых министерством.
В частности, глава МТСЗН проинформировала о принятом в 2023 году Социальном кодексе, который закрепляет базовые социальные права граждан от рождения до старости. Одной из его главных новелл является внедрение Цифровой карты семьи. Она представляет собой интегрированную платформу, которая уведомляет граждан о положенных им мерах государственной поддержки, а также предоставляет госорганам возможность анализировать данные для эффективного планирования социально-экономического развития регионов.
«Цифровая карта семьи направлена на поддержку и повышение благосостояния казахстанских семей. Она также помогает государственным органам разрабатывать прогнозы и программы социального развития, что способствует улучшению планирования задач и направлений социальной политики», — подчеркнула Светлана Жакупова.
Кроме того, министр рассказала о Концепции инклюзивной политики на 2025−2030 годы, в рамках которой предусматривается переход от медико-социальной к социально-правозащитной модели инвалидности. Также были представлены новые подходы к назначению адресной социальной помощи и трансформации системы социального обслуживания. Особое внимание уделено введению лицензирования организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и повышению квалификационных требований к социальным работникам.
В свою очередь Мансурбек Оллоёров высоко оценил проводимую Казахстаном работу в социальной сфере и отметил успешность внедренных проектов. Он выразил заинтересованность в обмене опытом по этим направлениям и предложил рассмотреть возможность совместной работы. Также он пригласил казахстанскую делегацию посетить Узбекистан для обсуждения дальнейших шагов по укреплению сотрудничества.
В завершение встречи глава МТСЗН поддержала данные инициативы, отметив важность укрепления двусторонних связей в области социальной защиты населения. Светлана Жакупова заверила, что Казахстан готов делиться своим опытом и продолжать плодотворное сотрудничество по всем интересующим проектам.