Украинский беспилотник сбили над Брянской областью. Военная операция, день 1067-й

08:24 Два человека погибли и 14 пострадали за прошедшие сутки в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ. Мэр города Иван Приходько уточнил, что повреждения получили два частных дома, пять многоквартирных, два социальных объекта, общественное здание, а также газопровод, теплотрасса и три автомобиля.