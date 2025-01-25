Украинский беспилотник сбили над Брянской областью. Военная операция, день 1067-й

08:34 Расчет БПЛА «Суперкам» выявил замаскированную технику и пункты временно дислокации подразделений ВСУ и передал их координаты в пункт управления. Обнаруженные цели уничтожили, сообщило Минобороны.
08:24 Два человека погибли и 14 пострадали за прошедшие сутки в результате обстрелов Горловки со стороны ВСУ. Мэр города Иван Приходько уточнил, что повреждения получили два частных дома, пять многоквартирных, два социальных объекта, общественное здание, а также газопровод, теплотрасса и три автомобиля.
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08:16 Двое жителей Горловки пострадали в результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа «колокольчик» вечером 24 января, сообщил мэр города Иван Приходько.
08:12 Производственный объект получил повреждения из-за работы системы ПВО в Киевской области, сообщил врио председателя областной военной администрации Николай Калашник.
08:09 Госдеп США приостановил на 90 дней почти все программы финансовой помощи другим странам, в том числе Украине, сообщила газета Politico.
08:06 ❗️ Экипаж вертолета Ка-52М сорвал ротацию украинских военных в Курской области, сообщило Минобороны.
08:03 ВС России осталось до границ Днепропетровской области примерно 5 км от передовых позиций за взятым под контроль Кураховом, рассказал РИА Новости командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик.
08:01 Украинский беспилотник минувшей ночью уничтожили в Брянской области, сообщило Минобороны. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1067-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.