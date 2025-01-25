Губернатор и мэр поздравили красноярцев с Днем российского студенчества

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и мэр региональной столицы Владислав Логинов поздравили студентов с Татьяниным днем.
В праздничный день, 25 января, руководитель региона провел товарищеский матч по баскетболу со студентами Сибирского федерального университета, первым заместителем губернатора Сергеем Пономаренко и министром спорта Денисом Петровским. В спортивном состязании также принял участие серебряный призер Зимних Олимпийских игр в Сочи, красноярский сноубордист Николай Олюнин.
«Ребята молодцы! Поздравляю всех студентов края с праздником, за вами будущее!» — написал Михаил Котюков у себя в телеграм-канале после товарищеского матча.
Мэр Красноярска по случаю праздника выложил в соцсети фото из личного архива и рассказал о своей учебе в Ачинском военном авиационно-техническом училище. Он отметил, что до сих пор поддерживает связь с некоторыми одногруппниками и благодарен преподавателям за все профессиональные и жизненные уроки.
«С Днём студента, красноярцы! Всем нынешним студентам я желаю ценить это удивительное время, когда всё только начинается», — добавил Владислав Логинов.
Напомним, история праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета. По указу императрицы Елизаветы Петровны он начал свою работу 25 января 1755 года — в День святой Татьяны. С этой поры праздник стали отмечать в Москве, позднее эта практика перекочевала и в другие города.
В 2005 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому День студента 25 января стал официальным праздником страны.