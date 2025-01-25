Губернатор и мэр поздравили красноярцев с Днем российского студенчества

Мэр Красноярска по случаю праздника выложил в соцсети фото из личного архива и рассказал о своей учебе в Ачинском военном авиационно-техническом училище. Он отметил, что до сих пор поддерживает связь с некоторыми одногруппниками и благодарен преподавателям за все профессиональные и жизненные уроки.