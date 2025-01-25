Отношения между Россией и Японией ухудшились после введения Токио санкций из-за ситуации в Украине. В ответ на это Москва приостановила переговоры о мирном договоре, прекратила безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова и вышла из диалога о совместной деятельности на этих территориях. Россия подчёркивает, что не была инициатором разрыва отношений — это произошло по инициативе Японии, которая поддерживает антироссийские действия Запада.