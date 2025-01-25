Свердловский губернатор дал студентам важные пожелания в Татьянин день

Свердловская область является одним из лидеров в сфере образования, а также кузницей профессионалов в самых различных отраслях. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своём обращении к студентам по случаю Татьяниного дня.
По его словам, в регионе действует больше 20 высших учебных заведений, и многие из них входят в перечень сильнейших вузов России. Свой праздник отмечают более 125 тысяч студентов и их наставников.
Куйвашев подчеркнул, что правительство региона уделяет доступности и качеству образования, а также поддержке талантливой молодёжи большое внимание. Каждый год лучшим аспирантам и студентам вручаются губернаторские стипендии. Также два года работает Уральский фонд поддержки студенчества под названием «Кампус», дающий населению возможность получать компенсации по образовательным кредитам, выданным с государственной поддержкой, а также повышенные стипендии для обучающихся по востребованным специальностям и бонусы при посещении спортцентров. Выплачено уже больше трёх с половиной тысяч стипендий".
Наконец, в 2024 году Свердловская область попала в пятёрку лучших участников Всероссийской олимпиады под названием «Я — профессионал». Её участниками из региона стали свыше шести тысяч студентов. В целом, студенческое сообщество региона снова показало свои незаурядные способности и высокий потенциал.
Также губернатор поздравил студентов с праздником. По его словам, студенчество является прекрасной порой.
«Пусть годы вашей учёбы будут наполнены яркими событиями, творческими встречами, интересными знакомствами, смелыми идеями, которые вы впоследствии будете воплощать в жизнь. Желаю вам счастья, энергии, оптимизма, успехов в учёбе и всего самого доброго!» — высказался Евгений Куйвашев.