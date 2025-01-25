Свердловский губернатор дал студентам важные пожелания в Татьянин день

Куйвашев подчеркнул, что правительство региона уделяет доступности и качеству образования, а также поддержке талантливой молодёжи большое внимание. Каждый год лучшим аспирантам и студентам вручаются губернаторские стипендии. Также два года работает Уральский фонд поддержки студенчества под названием «Кампус», дающий населению возможность получать компенсации по образовательным кредитам, выданным с государственной поддержкой, а также повышенные стипендии для обучающихся по востребованным специальностям и бонусы при посещении спортцентров. Выплачено уже больше трёх с половиной тысяч стипендий".