США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

Президент США Дональд Трамп озвучил инициативу о переименовании Мексиканского залива в январе, до вступления в должность. В подписанном им 21 января указе говорится, что «самый большой залив в мире» должен называться Американским, поскольку играет центральную роль для экономики Америки. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила использовать название Мексиканская Америка для северной части континента.