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Мэр Воронежа поздравил жителей с Днём освобождения города

Он подчеркнул, что этот день напоминает о героическом подвиге.

Источник: Администрация Воронежа

Сегодня, 25 января, Воронеж отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мэр города Сергей Петрин поздравил жителей с праздником.

Он подчеркнул, что этот день напоминает о героическом подвиге и тяжёлых испытаниях, которые выпали на долю жителей.

«Тогда победы ковали юные мальчишки и девчонки: на полях сражений и в тылу. Мы рады, что сейчас ветераны живут вместе с нами в нашем любимом городе. Чтим память павших воинов и благодарим ныне живущих за их подвиг в борьбе за мир. И сегодня на полях специальной военной операции наши земляки борются за мир. Сегодня, как и тогда, главное пожелание — мирного неба над головой».

отметил градоначальник