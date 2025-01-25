Мэр Воронежа поздравил жителей с Днём освобождения города

«Тогда победы ковали юные мальчишки и девчонки: на полях сражений и в тылу. Мы рады, что сейчас ветераны живут вместе с нами в нашем любимом городе. Чтим память павших воинов и благодарим ныне живущих за их подвиг в борьбе за мир. И сегодня на полях специальной военной операции наши земляки борются за мир. Сегодня, как и тогда, главное пожелание — мирного неба над головой».