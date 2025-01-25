В США заявили о восполнении ХАМАС потерянных в войне с Израилем бойцов

После 15 месяцев войны 19 января вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, Катара и Египта. Его первый этап продлится 42 дня, за которые стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов. В первый день перемирия ХАМАС отпустил из плена трех первых заложниц, 25 января группировка обещала освободить четырех женщин-военнослужащих. Израиль в обмен на заложников освободит из тюрем более 1850 палестинцев.