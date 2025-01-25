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Флаги, баннеры и чистота на улицах: как выглядит Минск накануне выборов (видео)

Центральные улицы и самые известные достопримечательности белорусской столицы сняли на видео в преддверии президентских выборов в республике. Смотрите видео-экскурсию по городу накануне важного электорального события.

Источник: Sputnik.by

На проспектах и улицах Минска, а также на многих зданиях размещены информационные стенды и баннеры о предстоящих 26 января президентских выборах. Многие объекты украшают государственные флаги.

Также на видео попали самые известные достопримечательности белорусской столицы ― Дворец Республики, Монумент на площади Победы, здание Минской ратуши, Красный костел на площади Независимости, Большой театр, Национальная библиотека и другие знаковые объекты.

На видео можно наблюдать крупнейшие храмы Минска ― православный Свято-Духов кафедральный собор и католический костел Пресвятой Девы Марии.

Также на видео попала набережная Свислочи и расположенное рядом с ней Троицкое предместье ― исторический центр Минска.

Основной день голосования на президентских выборах в Беларуси ― воскресенье 26 января. Досрочное голосование стартовало за пять дней до этой даты. Президента в Беларуси избирают сроком на 5 лет.

В качестве пяти кандидатов зарегистрированы действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, депутат Палаты представителей и лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и беспартийный политик и предприниматель Анна Канопацкая.