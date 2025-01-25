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В Крыму стартовали масштабные учения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости Крым. В Сакском районе и Евпатории начались масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов.

Источник: РИА "Новости"

«Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. Формат учений в том числе предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями», — сообщил глава республики Сергей Аксенов.

И попросил крымчан отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.

«Плановые учения с подразделением “Крым-Барс”, отрабатывается слаженность подразделения, взаимодействие между Минобороны, Росгвардией и МВД», — пояснил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

По его словам, посты развернуты в каждом населенном пункте региона на въезде и на выезде, проводится досмотр машин.

учения