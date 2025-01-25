В Крыму стартовали масштабные учения

«Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. Формат учений в том числе предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями», — сообщил глава республики Сергей Аксенов.
И попросил крымчан отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.
«Плановые учения с подразделением “Крым-Барс”, отрабатывается слаженность подразделения, взаимодействие между Минобороны, Росгвардией и МВД», — пояснил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
По его словам, посты развернуты в каждом населенном пункте региона на въезде и на выезде, проводится досмотр машин.