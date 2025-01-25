Путин присвоил Борису Пиотровскому Орден Дружбы за «добросовестную работу»

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Борис Пиотровский высказал свое мнение по поводу некоторых экспонатов в петербургском музее «Эрарта». Его взгляды совпали с реакцией главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. В частности, господин Пиотровский заявил, что разделяет «некоторое недоумение» насчет отдельных экспонатов.