Путин присвоил 17 татарстанцам ордена и почетные звания

Аналогичную медаль ордена II степени получили начальник управления ЗАГС республики — Эльвира Ахметова, гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, замглавврача ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ Татарстана» Дмитрий Лопушов, начальник Управления Роспотребнадзора республики Альфия Титова. Также в этот список попали Ильдар Фатихов и Ильсур Дияров.