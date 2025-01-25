Путин присвоил 17 татарстанцам ордена и почетные звания

Президент России Владимир Путин присвоил 17 татарстанцам ордена. награды и почетные звания. Соответствующий указ опубликован на сайте Правительства страны.
Согласно документу, орденами Дружбы награждены советник гендиректора ООО «Азбука сыра» Марат Муратов и первый замруководителя администрации раиса Татарстана Ильнур Гарипов. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручили директору «ГТРК Татарстан» Фирдусу Гималтдинову.
Аналогичную медаль ордена II степени получили начальник управления ЗАГС республики — Эльвира Ахметова, гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, замглавврача ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ Татарстана» Дмитрий Лопушов, начальник Управления Роспотребнадзора республики Альфия Титова. Также в этот список попали Ильдар Фатихов и Ильсур Дияров.
Почетное звание заслуженного работника физической культуры присвоено Ильдару Садриеву, заслуженного работника ЖКХ — Розе Заббаровой и Наилю Минвалееву. Заслуженными химиками стали Сергей Волков, Фидания Ильдарханова, Ирек Тазетдинов. А знаками отличия «За наставничество» награждены профессора КФУ Борис Малкин и Федор Сундуров.
Напомним, Путин наградил главу исполкома Казани Рустема Гафарова орденом Дружбы. Чиновник удостоен награды за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов.