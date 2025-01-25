Такие сообщения Генштаба ВСУ в последнее время появляются все чаще. Украинские военачальники разного уровня характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. Украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.