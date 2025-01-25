На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек

Вместе с тем в стране созданы условия для организации голосования граждан Белоруссии, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете: проголосовать такие граждане смогут на одном из шести участков, которые расположены в Минске и в пяти областных центрах. В единый день голосования на парламентских и местных выборах в прошлом году работал один такой участок, на нем проголосовало шесть человек, которые приехали из-за рубежа. В Минске рассчитывают, что контролирующие органы погранпереходов сопредельных стран ЕС не станут чинить препятствия в пересечении границы белорусам, желающим приехать в республику на голосование.