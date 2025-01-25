Санду отправилась в Киев для обсуждения вопросов энергетики и евроинтеграции

«Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо. В этой ситуации снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, а Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. Однако запасов угля на ГРЭС хватит лишь до конца января или середины февраля.