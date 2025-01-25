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Санду отправилась в Киев для обсуждения вопросов энергетики и евроинтеграции

Президент Молдавии отметила, что ее страна «продолжает поддерживать Украину».

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду отправилась с рабочим визитом в Киев, где обсудит с Владимиром Зеленским вопросы энергетики, безопасности, торговли.

«В ближайшее время мы с коллегами прибудем в Киев с рабочим визитом по приглашению Владимира Зеленского, обсудим безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции», — сообщила Санду в видеообращении из вагона поезда, следующего в Киев. Она отметила, что «Молдавия продолжает поддерживать Украину».

«Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо. В этой ситуации снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, а Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. Однако запасов угля на ГРЭС хватит лишь до конца января или середины февраля.

Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии.