Руководители избирательных органов государств-участников СНГ провели встречу в Минске

Приветствуя участников заседания, Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев особо отметил актуальность и значимость Консультативного органа, которая определяется основными приоритетами его деятельности, а это содействие развитию сотрудничества избирательных органов государств — участников СНГ в избирательной сфере, разработка рекомендаций по совершенствованию избирательного процесса в государствах — участниках СНГ, правовой базы Содружества в области обеспечения и защиты избирательных прав и свобод граждан, организации и проведения демократических выборов.