Руководители избирательных органов государств-участников СНГ провели встречу в Минске

В заседании приняли участие члены Консультативного Совета — руководители центральных избирательных органов Беларуси Игорь Карпенко, Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, РФ Элла Памфилова, Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, в режиме ВКС — Председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров. Также, с правом совещательного голоса в заседании Консультативного совета участвовали Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и Генеральный секретарь — руководитель Секретариата МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
В рамках электоральной дискуссии члены Консультативного совета заслушали доклады Об электоральных событиях в Казахстане в 2024 году, О начале нового избирательного цикла в Кыргызской Республике — местные выборы в рамках административно-территориальной реформы, О перспективах регионального сотрудничества между странами — членами Консультативного совета руководителей избирательных органов государств — участников СНГ.
Приветствуя участников заседания, Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев особо отметил актуальность и значимость Консультативного органа, которая определяется основными приоритетами его деятельности, а это содействие развитию сотрудничества избирательных органов государств — участников СНГ в избирательной сфере, разработка рекомендаций по совершенствованию избирательного процесса в государствах — участниках СНГ, правовой базы Содружества в области обеспечения и защиты избирательных прав и свобод граждан, организации и проведения демократических выборов.
Низамходжаев подчеркнул, что в этом плане Консультативный Совет выполняет такую важную функцию, как обмен информацией по вопросам организации и опыта работы избирательных органов государств — участников СНГ.
Говоря об избирательной кампании 2024 года, Низамходжаев отметил, что впервые в истории Узбекистана проведенные выборы в представительные органы государственной власти страны были организованы по смешанной избирательной системе и прошли успешно.
Председатель Центризбиркома Узбекистана выразил благодарность Исполкому СНГ, МПА СНГ, членам Консультативного совета за направление своих делегаций, представителей для участия в международном наблюдении.
По итогам заседания Консультативного совета принято решение об образовании рабочей группы по молодежной политике в избирательной сфере.