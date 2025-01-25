Опрос показал, как датчане относятся к идее присоединения Гренландии к США

Согласно опросу, 90% датчан выступили против того, чтобы уступить контроль над Гренландией Соединенным Штатам. Обратную точку зрения изъявили только 3% опрошенных, еще 7% затруднились с ответом или не пожелали его выразить.
Опрос был проведен среди 1016 человек в период с 15 по 22 января. Погрешность не приводится.
Ранее опрос, проведенный исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе датского королевства на фоне требований президента США Дональда Трампа уступить остров Штатам.
Кроме того, согласно результатам исследования, проведенного ранее изданием USA Today и Саффолкским университетом Бостона, более половины американцев выступают против присоединения Гренландии к США.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.