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В Киеве анонсировали поправки по призыву в армию 18-летних

Офис украинского президента предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте 18−25 лет уже в ближайшие дни, сообщил советник военного департамента ведомства Николай Щур, передает «Страна».

Источник: Reuters

Он уточнил, что речь идет о добровольном заключении контракта для 18−25-летних, которые не подлежат мобилизации, который будет включать финансовые и другие поощрения.

«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Действовала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция», — рассказал Щур.

Ранее о том, что работа над инициативой, направленной на привлечение в армию украинцев в возрасте 18−25 лет, не подлежащих мобилизации, тех, кто имеет право на отсрочку или был уволен после принятия закона о мобилизации, находится на «завершающей стадии», заявил замглавы офиса президента Украины полковник Павел Палиса.