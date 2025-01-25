В Киеве анонсировали поправки по призыву в армию 18-летних

Ранее о том, что работа над инициативой, направленной на привлечение в армию украинцев в возрасте 18−25 лет, не подлежащих мобилизации, тех, кто имеет право на отсрочку или был уволен после принятия закона о мобилизации, находится на «завершающей стадии», заявил замглавы офиса президента Украины полковник Павел Палиса.