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Путин присвоил почетные звания двум омским медикам и чиновнице минспорта

Глава государства присвоил звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующим отделениям ОКБ.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин присвоил почетные звания трем омичам. Президент подписал соответствующий указ в пятницу, 24 января. Документ опубликован на сайте Кремля.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующей лабораторией Областной клинической больницы Ларисе Поповой, заведующему оториноларингологическим отделением Областной клинической больницы Сергею Хамову.

Согласно документу, звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» была удостоен начальник управления физической культуры, спорта и антидопингового обеспечения минспорта Омской области Елена Бацевич.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Омской области.