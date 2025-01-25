WP сообщила о передаче США секретных данных новым властям Сирии

«Мы делимся разведданными с русскими. Мы делимся разведданными с иранцами, когда у нас возникают особые угрозы, а в некоторых случаях мы обязаны предупредить. Это было результатом усилий по развитию отношений с ХТШ, но в этом не было ничего экстраординарного. Даже когда наши интересы не совсем совпадают, в некоторых случаях мы несем ответственность за обмен разведданными», — сказал бывший американский чиновник.